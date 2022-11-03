Анчелотти стал безоговорочным рекордсменом Лиги чемпионов, обойдя Фергюсона по количеству побед
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти вписал свое имя в историю самого престижного европейского турнира.
В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов "бланкос" с легкостью сокрушили Селтик (5:1). Эта победа стала для итальянского специалиста 103-й в турнире.
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По этому показателю Анчелотти обошел легендарного Алекса Фергюсона, который во главе Манчестер Юнайтед праздновал 102 победы. Карло сможет продолжить переписывать историю, ведь Реал с первого места вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Жеребьевка плей-офф состоится уже 7 ноября, Мадрид будет сеяным.
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