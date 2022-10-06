"Я доволен. Мы играли прилично, соперник тоже показал свой уровень. Думаю, нам не хватило точности перед чужими воротами. Однако главная задача команды – создавать много моментов. Футболисты с этим справились.

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Мы несколько снизили интенсивность, почувствовали себя в зоне комфорта, потому я в перерыве напомнил игрокам, что матч еще не завершен. Это был опасный поединок, в котором нас могли наказать, если бы не удалось забить заслуженные голы. Важно заранее решить вопрос в группе Лиги чемпионов, чтобы сосредоточиться на чемпионате.

Мои футболисты расслабляются, когда могут себе позволить. Сегодня все было нормально, я доволен командой. Вальверде в порядке, Кроос вел игру. Интенсивность важна, но сохранять один уровень 90 минут невозможно.

Я изменил позицию Родриго, чтобы лучше контролировать центр, чтобы защитники Шахтера, отлично работающие с мячом, не имели много свободы. Эта затея была ориентирована на то, чтобы больше прессинговать Шахтер", – цитирует Карло Анчелотти официальный сайт УЕФА.

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