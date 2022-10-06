"Это опыт для нас. Мы страдали от их быстрых переходов, потому что они лучшие в этом. И на ранних стадиях вы могли заметить, как мои игроки немного нервничали, а это означало, что мы провалили несколько простых передач. Это было фатально против Мадрида .

Мы признаем, что Реал заслуживал победы. Они могли бы забить больше, но мы играли смело и рисковали. В конце концов проиграли с разницей в один гол, но могли вырвать ничью 2:2. Нам нужно верить, что если мы можем так играть против лучших, то сможем играть еще лучше против команд пониже.

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В Варшаве на следующей неделе будет много украинских болельщиков. Будет нелегко, но мы должны показать, из чего мы сделаны. Мы попытаемся выиграть, и в основе опять же будет жесткая конкуренция. У нас, несомненно, талантливые молодые игроки. Мы провели достойный матч и можем продолжать удивлять команды, как это сделали против РБ Лейпциг и Селтика.

Я подозреваю, что многие люди, борющиеся за свободу Украины, являются болельщиками Шахтера. Меньшее, что мы можем для них сделать – это заставить их гордиться, показать нашу борьбу. Я думаю, что сегодня вечером будет много гордых болельщиков Шахтера, учитывая то, как мы играли и как мы выдержали этот матч", – цитирует Йовичевича официальный сайт УЕФА.

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