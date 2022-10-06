"Я задоволений. Ми грали пристойно, суперник також показав свій рівень. Думаю, нам забракло точності перед чужими воротами. Однак головне завдання команди – створювати багато моментів. Футболісти з цим впоралися.

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Ми дещо знизили інтенсивність, відчули себе в зоні комфорту, тому я в перерві нагадав гравцям, що матч ще не завершено. Це був небезпечний поєдинок, в якому нас могли покарати, якби не вдалося забити заслужені голи. Важливо завчасно вирішити питання в групі Ліги чемпіонів, щоб зосередитися на чемпіонаті.

Мої футболісти розслабляються, коли можуть собі дозволити. Сьогодні все було нормально, я задоволений командою. Вальверде в порядку, Кроос вів гру. Інтенсивність важлива, але зберігати один рівень 90 хвилин нереально.

Я змінив позицію Родріго, щоб краще контролювати центр, щоб захисники Шахтаря, які чудово працюють з м'ячем, не мали багато свободи. Цей задум був орієнтований на те, щоб більше пресингувати Шахтар", – цитує Карло Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

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