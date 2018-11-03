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Тиагу Силва сравнил матч против Наполи с войной

4 ноября 06:00 2 Читати українською
Тиагу Силва сравнил матч против Наполи с войной
Тиагу Силва / фото из соцсетей

Центральный защитник и капитан ПСЖ Тиагу Силва подчеркнул важность поединка Лиги чемпионов против Наполи.

"Это будет сложно. Поражение практически выбьет ПСЖ из борьбы за плей-офф Лиги чемпионов. Я уважаю Наполи. Команда в прекрасной форме. Ребята разнесли Эмполи, но мы не боимся никого.

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Атмосфера на Сан-Паоло особенная. Я помню, как проигрывал там. Мне хочется отомстить. Матч против Наполи – как война.

В игре против Лилля мы позволили сопернику отыграть 1 гол. В Италии этого делать нельзя. Как только Наполи почувствует, что может забивать, начнет активные действия", – цитирует Силву RMC.

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Поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Наполи и ПСЖ состоится во вторник, 6 ноября. Начало в 22:00.

Лига чемпионов4 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполи - Пари Сен-Жермен: Вторник 06 ноября 2018

Наполи
до матча
3
дн
:
3
час
:
14
мин
Пари Сен-Жермен
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