Тиагу Силва сравнил матч против Наполи с войной

Центральный защитник и капитан ПСЖ Тиагу Силва подчеркнул важность поединка Лиги чемпионов против Наполи.

"Это будет сложно. Поражение практически выбьет ПСЖ из борьбы за плей-офф Лиги чемпионов. Я уважаю Наполи. Команда в прекрасной форме. Ребята разнесли Эмполи, но мы не боимся никого.

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Атмосфера на Сан-Паоло особенная. Я помню, как проигрывал там. Мне хочется отомстить. Матч против Наполи – как война.

В игре против Лилля мы позволили сопернику отыграть 1 гол. В Италии этого делать нельзя. Как только Наполи почувствует, что может забивать, начнет активные действия", – цитирует Силву RMC.

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Поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Наполи и ПСЖ состоится во вторник, 6 ноября. Начало в 22:00.