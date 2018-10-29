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Анчелотти, вспомнив Шевченко, назвал самую большую ошибку Роналду

23 октября 13:34 461 Читати українською
Анчелотти, вспомнив Шевченко, назвал самую большую ошибку Роналду
Карло Анчелотти / Фото: соцсети

По мнению наставника Наполи Карло Анчелотти, приход Роналду в Серию А повысил уровень чемпионата.

"Приход Криштиану – отличный знак для Серии А. В этом чемпионате играли такие звезды как Марадона, Платини, Зидан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ибрагимович. Роналду восстановил звездную историю Серии А. Он прекрасный профессионал, единственная его ошибка – переход в Ювентус (смеется).

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У Наполи сейчас нет Марадоны, но мы строим молодую команду высокого уровня. Наполи играет хорошо уже на протяжении нескольких лет, и я стараюсь с помощью своего опыта еще больше улучшить результаты команды.

Не существует никакого "стиля Анчелотти", я строю игру в соответствии с уровня игроков.

ПСЖ растет, и сейчас это один из лучших клубов Европы. Они могут выиграть Лигу чемпионов", – цитирует Анчелотти Marca.

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Пари Сен-Жермен
Матч окончен
2 : 2
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Наполи Наполи Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Пари Сен-Жермен - Наполи Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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