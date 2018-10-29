Анчелотти, вспомнив Шевченко, назвал самую большую ошибку Роналду

По мнению наставника Наполи Карло Анчелотти, приход Роналду в Серию А повысил уровень чемпионата.

"Приход Криштиану – отличный знак для Серии А. В этом чемпионате играли такие звезды как Марадона, Платини, Зидан, Роналдо, Шевченко, Кака, Ибрагимович. Роналду восстановил звездную историю Серии А. Он прекрасный профессионал, единственная его ошибка – переход в Ювентус (смеется).

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У Наполи сейчас нет Марадоны, но мы строим молодую команду высокого уровня. Наполи играет хорошо уже на протяжении нескольких лет, и я стараюсь с помощью своего опыта еще больше улучшить результаты команды.

Не существует никакого "стиля Анчелотти", я строю игру в соответствии с уровня игроков.

ПСЖ растет, и сейчас это один из лучших клубов Европы. Они могут выиграть Лигу чемпионов", – цитирует Анчелотти Marca.

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