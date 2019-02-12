Алвес объяснил, почему у ПСЖ есть преимущество в противостоянии с Манчестер Юнайтед

Защитник ПСЖ Дани Алвес поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед.

"Мы неудачно стартовали в Лиге чемпионов, проиграли Ливерпулю. Но нам удалось улучшить свою игру, когда это было необходимо. Поэтому мы взяли реванш у "красных" во втором матче.

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Мы заняли первое место в группе и теперь проведем матч 1/8 финала на своем поле. Безусловно, это является преимуществом, но мы должны сосредоточиться на первом матче.

Мы должны учиться на своих ошибках, а не повторять их. В Лиге чемпионов мало игр, поэтому здесь не много места для ошибок. Мы должны извлечь выгоду из своих сильных качеств, так как у нас большие амбиции. Нам нужно повысить уровень концентрации и игры. Знаю, мы можем сделать это, но будет нелегко. Никто не сделает нам подарков.

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В Ливерпуле мы сделали несколько ошибок и исправили их позже. Но мы не можем позволить себе ошибаться в плей-офф", – цитирует Алвеса официальный сайт ПСЖ.