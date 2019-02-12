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Алвес пояснив, чому в ПСЖ є перевага в протистоянні з Манчестер Юнайтед

12 лютого 06:00 500 Читать на русском
Алвес пояснив, чому в ПСЖ є перевага в протистоянні з Манчестер Юнайтед
Дані Алвес / фото із соцмереж

Захисник ПСЖ Дані Алвес поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед.

"Ми невдало стартували в Лізі чемпіонів, програли Ліверпулю. Але нам вдалося поліпшити свою гру, коли це було необхідно. Тому ми взяли реванш у "червоних" в другому матчі.

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Ми посіли перше місце в групі і тепер проведемо матч-відповідь 1/8 фіналу на своєму полі. Безумовно, це є перевагою, але ми повинні зосередитися на першому матчі.

Ми повинні вчитися на своїх помилках, а не повторювати їх. У Лізі чемпіонів мало ігор, тому тут небагато місця для помилок. Ми повинні отримати вигоду зі своїх сильних якостей, оскільки у нас великі амбіції. Нам потрібно підвищити рівень концентрації та гри. Знаю, ми можемо зробити це, але буде нелегко. Ніхто не зробить нам подарунків.

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У Ліверпулі ми припустились кількох помилок і виправили їх пізніше. Але ми не можемо дозволити собі помилятися в плей-офф", – цитує Алвеса офіційний сайт ПСЖ.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Манчестер Юнайтед - ПСЖ Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Дані Алвес Дані Алвес
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