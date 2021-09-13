"Нынешняя ситуация не может сравниться с прошлым матчем. Мы должны победить, чтобы заложить правильный фундамент. В футболе никогда нельзя предсказать заранее, мы должны приложить усилия, чтобы все пошло правильным путем.

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Сейчас в чемпионате дела идут не очень хорошо, хотя команда и выглядела неплохо. Теперь мы должны сосредоточиться на матче Лиги чемпионов. Продолжаем работать, в футболе иногда случаются неожиданные вещи.

Щенсны – вратарь самого высокого уровня, завтра сыграет он. Мы все несем ответственность, и в такие моменты это ощущение должно обостриться. Мы должны улучшить много, в частности, реализацию моментов и разобрать мелкие, но важные детали. Ювентус должен поставить целью ежегодно входить в восьмерку лучших в Лиге чемпионов. Мы всегда полны желания побеждать", – цитирует алленаторе официальный сайт клуба.

К слову, матч Мальме – Ювентус состоится во вторник, 14 сентября. Начало поединка в 22:00.

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