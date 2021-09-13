"Нинішня ситуація не може зрівнятися із минулим матчем. Ми повинні перемогти, щоб закласти правильний фундамент. У футболі ніколи не можна передбачити наперед, ми повинні докласти зусиль, щоб все пішло правильним шлях.

Чергове фіаско Аллегрі у відеоогляді матчу Наполі – Ювентус – 2:1

Наразі в чемпіонаті справи йдуть не дуже добре, хоча команда й виглядала непогано. Тепер ми повинні зосередитися на матчі Ліги чемпіонів. Продовжуємо працювати, у футболі іноді трапляються неочікувані речі.

Щенсни – воротар найвищого рівня, завтра зіграє він. Ми всі несемо відповідальність, і в такі моменти це відчуття повинне загостритися. Ми повинні поліпшити багато, зокрема, реалізацію моментів і розібрати дрібні, але важливі деталі. Ювентус повинен поставити за мету щороку входити до вісімки найкращих у Лізі чемпіонів. Ми завжди сповнені бажання перемагати", – цитує алленаторе офіційний сайт клубу.

До слова, матч Мальме – Ювентус відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок поєдинку о 22:00.

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