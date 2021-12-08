"Нужно продолжать выигрывать, двигаться шаг за шагом, а затем посмотрим, сумеем ли мы выступить в этой Лиге чемпионов лучше, чем в двух последних розыгрышах.

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С 1/8 финала начинается новый турнир, и в понедельник мы узнаем своего соперника. Первое или второе место? Вопрос открытый, но нужен фарт. Кого я считаю фаворитом в этой Лиге чемпионов? Ливерпуль, Баварию, Манчестер Сити, Реал, ПСЖ", – приводит слова Аллегри сайт УЕФА.

Напомним, еще до заключительного матча группового этапа против Мальме туринцы гарантировали себе выход в плей-офф.

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