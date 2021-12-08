"Треба продовжувати вигравати, рухатися крок за кроком, а потім подивимося, чи зуміємо ми виступити у цій Лізі чемпіонів краще, ніж у двох останніх розіграшах.

Реал – Інтер – 2:0 – відео голів та огляд матчу

З 1/8 фіналу розпочинається новий турнір, і в понеділок ми дізнаємося свого суперника. Перше місце чи друге? Питання відкрите, але потрібен фарт. Кого я вважаю фаворитом на перемогу у цій Лізі чемпіонів? Ліверпуль, Баварію, Манчестер Сіті, Реал, ПСЖ", – наводить слова Алегрі сайт УЄФА.

Нагадаємо, ще до заключного матчу групового етапу проти Мальме туринці гарантували собі вихід у плей-офф.

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