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Пирло назвал претендентов на победу в Лиге чемпионов – Реал вне списка

12:19 218 Читати українською
Пирло назвал претендентов на победу в Лиге чемпионов – Реал вне списка
Андреа Пирло / соцсети

Экс-полузащитник Ювентуса и сборной Италии Андреа Пирло считает, что "бьянконери" будут бороться за победу в нынешней Лиге чемпионов.

"На победу в Лиге чемпионов претендуют примерно четыре-пять команд, в том числе и Ювентус. Кроме туринцев за победу в турнире будут бороться Ливерпуль, Барселона, Манчестер Сити и Бавария", – резюмировал легендарный итальянский полузащитник для Mundo Deportivo.

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Отметим, что Андреа дважды в составе Милана триумфовал в самом престижном клубном турнире Европы (2003 и 2007 годы). Также Пирло проиграл два финальных матча Лиги чемпионов (2005 и 2015 годы).

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