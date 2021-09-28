Алле установил исторический рекорд Лиги чемпионов
21:51 - Читати українською
Нападающий Аякса Себастьян Алле стал рекордсменом Лиги чемпионов после двух поединков в самом престижном турнире.
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Гол в ворота Бешикташа стал уже пятым для Алле в Лиге чемпионов только после 2 матчей в турнире, сообщает Squawka.
Исторический покер Алле в видеообзоре матча Спортинг – Аякс – 1:5
Таким образом, нападающий стал рекордсменом ЛЧ после 2 матчей – до этого Марко ван Бастен, Диего Симеоне, Дидье Дрогба и Эрлинг Холанд забивали по 4 мяча в своих первых двух матчах в турнире.
Напомним, в своем дебютном поединке в самом престижном турнире Европы Алле отличился покером в ворота Спортинга.
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