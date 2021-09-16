Аякс разбил Спортинг в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Амстердамцы открыли счет уже на второй минуте встречи и даже не думали останавливаться. За Спортинг попытался ответить Паулиньо, но один из его голов отменил VAR.

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Без сомнения, главным героем стал Себастьян Алле. Форвард Аякса стал лишь вторым игроком, который оформил покер в своем дебютном матче ЛЧ. Ранее это достижение принадлежало другой легенде Аякса – Марко ван Бастену. Правда, нидерландец делал это в футболке Милана.

Кроме того, нападающий сборной Кот-д'Ивуара стал первым африканцем, который забил четыре гола в матче Лиги чемпионов.

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