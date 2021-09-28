Нападник Аякса Себастьян Аллє став рекордсменом Ліги чемпіонів після двох поєдинків у найпрестижнішому турнірі.

Гол у ворота Бешикташа став вже п'ятим для Аллє у Лізі чемпіонів лише після 2 матчів у турнірі, повідомляє Squawka.

Історичний покер Аллє у відеоогляді матчу Спортінг – Аякс – 1:5

Таким чином, нападник став рекордсменом ЛЧ після 2 поєдинків – до цього Марко ван Бастен, Дієго Сімеоне, Дідьє Дрогба та Ерлінг Холанд забивали по 4 м'ячі у своїх перших двох матчах в турнірі.

Нагадаємо, у своєму дебютному поєдинку в найпрестижнішому турнірі Європи Аллє відзначився покером у ворота Спортінга.

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