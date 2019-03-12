toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
РЕАЛ МАДРИД ХОФФЕНХАЙМ U-19 - ДИНАМО U-19 ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАЛЬКЕ

Алаба та Коман можуть зіграти проти Ліверпуля

18:22 49 Читать на русском
Алаба та Коман можуть зіграти проти Ліверпуля
Давід Алаба / ФК Баварія

Захисник Баварії Давід Алаба та вінгер Кінгслі Коман одужали і зможуть допомогти команді в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Головний тренер Баварії Ніко Ковач повідомив, що Давід Алаба та Кінгслі Коман тренуються в загальній групі і мають шанс вийти на поле в матчі проти Ліверпуля.

Гнабрі: Ліверпуль фаворит, але ми – Баварія

"Алаба вчора тренувався з командою, але провів не все заняття. Сьогодні буде останнє тренування, і я думаю, що він вийде з перших хвилин. Він фізично та ментально в формі, щоб допомогти команді.

Коман у формі на завтра. Чи варто його випускати в старті, ми подивимось, але він також серед варіантів на гру", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.

Матч Баварія – Ліверпуль відбудеться 13 березня о 22:00 за київським часом.

Реал підписав найбажанішого тренера світу – питання Луніна, зарплата та умови Зідана, знаки історії

Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль Кінгслі Коман Кінгслі Коман Давід Алаба Давід Алаба
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
17
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук