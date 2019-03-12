Алаба та Коман можуть зіграти проти Ліверпуля

Захисник Баварії Давід Алаба та вінгер Кінгслі Коман одужали і зможуть допомогти команді в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Головний тренер Баварії Ніко Ковач повідомив, що Давід Алаба та Кінгслі Коман тренуються в загальній групі і мають шанс вийти на поле в матчі проти Ліверпуля.

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"Алаба вчора тренувався з командою, але провів не все заняття. Сьогодні буде останнє тренування, і я думаю, що він вийде з перших хвилин. Він фізично та ментально в формі, щоб допомогти команді.

Коман у формі на завтра. Чи варто його випускати в старті, ми подивимось, але він також серед варіантів на гру", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.

Матч Баварія – Ліверпуль відбудеться 13 березня о 22:00 за київським часом.

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