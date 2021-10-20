Австрийский защитник "сливочных" Дэвид Алаба считает, что мадридцы обыграли "горняков" (5:0) еще до выхода на футбольное поле.

"Мы понимали, что Шахтер хочет быть с мячом постоянно и держать мяч медленно. Идея была в том, чтобы стоять и ждать.

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Это дало результат. Перед матчем мы понимали, что это будет непростая игра для нас. Тренер хорошо проанализировал соперника. Нам дали определенные задачи.

Мы готовились к тому, чтобы отдать им мяч и контролировать игру, но ждать. Мы не дали им шансов, их футбол не был для нас секретом", – сказал Алаба в комментарии программе "Бомбардир".

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Реал в Киеве разбил Шахтер со счетом 5:0 и вышел на вторую строчку турнирной таблицы группы D, набрав 6 очков. "Горняки" с 1 баллом идут последними.

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