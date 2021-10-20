Австрійський захисник "вершкових" Девід Алаба вважає, що мадридці переграли "гірників" (5:0) ще до виходу на футбольне поле.

"Ми розуміли, що Шахтар хоче бути з м'ячем постійно і тримати м'яч повільно. Ідея була в тому, щоб стояти і чекати.

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Це дало результат. Перед матчем ми розуміли, що це буде непроста гра для нас. Тренер добре проаналізував суперника. Нам дали певні завдання.

Ми готувалися до того, щоб віддати їм м'яч і контролювати гру, але чекати. Ми не дали їм шансів, їхній футбол не був для нас секретом", – сказав Алаба у коментарі програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал у Києві розтрощив Шахтар з рахунком 5:0 і вийшов на другу сходинку турнірної таблиці групи D, набравши 6 очок. "Гірники" з 1 балом йдуть останніми.

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