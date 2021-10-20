"Мне нравится играть в ответственных матчах под давлением – для меня в этом нет ничего необычного. Важно, что тренер мне доверяет. Его поддержка тоже очень важна.

Шахтер – Реал – 0:5 – видео голов и обзор матча

Мне всего лишь 21 год. У меня много времени, чтобы стать отличным игроком. Я усиленно над этим работаю. Даже если что-то сразу не получается – приходит со временем. Я забил семь голов в этом сезоне – больше, чем в предыдущем, и это очень важно для меня.

Я всегда стараюсь делать такие финты, и обычно они у меня получаются. Но выполнить такое в большом матче бывает очень непросто", – цитирует Винисиуса официальный сайт Шахтера.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Реал в Киеве разбил Шахтер со счетом 5:0 и вышел на вторую строчку турнирной таблицы группы D, набрав 6 очков. "Горняки" с 1 баллом идут последними.

Реал уничтожил Шахтер в Киеве, забив пять голов – "горняки" остались на последнем месте в группе