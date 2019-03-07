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Аль-Хелаифи выразил доверие Тухелю после невероятного поражения от Манчестер Юнайтед

10:00 105 Читати українською
Аль-Хелаифи выразил доверие Тухелю после невероятного поражения от Манчестер Юнайтед
Томас Тухель / Goal.com

Президент французского Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи поддержал наставника команды Томаса Тухеля после досадного поражения от Манчестер Юнайтед (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

"Я доверяю тренеру. Посмотрим, решит ли он что-то изменить или нет. Но реагировать из-за одного проигранного матча нам необязательно.

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Подобные решения нужно принимать не сейчас, а с холодной головой. Нам нужно успокоиться. Очень важно узнать мнение тренера", – рассказал Аль-Хелаифи в комментарии L'Equipe.

Напомним, что Пари Сен-Жермен уступил МЮ после победы (2:0) на Олд Траффорд. Единственный мяч в составе парижан забил Хуан Бернат, а в составе английского гранда отличились Ромелу Лукаку (дважды) и Маркус Решфорд.

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Теги
Лига чемпионов ПСЖ - Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Томас Тухель Томас Тухель Нассер Аль-Хелаифи
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