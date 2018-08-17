Аякс – Динамо: киевляне заявили 29 футболистов – среди них и Супряга

Стала известна заявка Динамо на матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса.
Заявка киевлян на официальном сайте УЕФА выглядит следующим образом:
Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко.
Аякс – Динамо: матч может показать телеканал "Футбол 2"
Защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Владислав Калитвинцев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков.
Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Назарий Русин.
Напомним, первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится в среду, 22 августа, начало игры в 22:00. Ответный матч запланирован на вторник, 28 августа.
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