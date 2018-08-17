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Аякс – Динамо: киевляне заявили 29 футболистов – среди них и Супряга

13:42 406 Читати українською
Аякс – Динамо: киевляне заявили 29 футболистов – среди них и Супряга
Состав Динамо / Футбол 24

Стала известна заявка Динамо на матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Аякса.

Заявка киевлян на официальном сайте УЕФА выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко.

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Защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Владислав Калитвинцев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков.

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Назарий Русин.

Напомним, первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится в среду, 22 августа, начало игры в 22:00. Ответный матч запланирован на вторник, 28 августа.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
5
дн
:
6
час
:
22
мин
Динамо Киев
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