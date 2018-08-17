Аякс – Динамо: матч может показать телеканал "Футбол 2"

Стало известно, кто покажет матчи Динамо в Лиге чемпионов.

Официального заявления телеканалов Футбол 1 и Футбол 2 еще не было, но матч Аякс – Динамо появился в телепрограмме на официальном сайте телеканалов.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА пока не подписал соглашение о трансляции матчей еврокубков ни с одним украинским телеканалом.

Заметим, что матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия транслировал телеканал 2+2.

Динамо – Славия: телеканал "Футбол 1" заподозрил киевлян в работе с арбитрами, опубликовав скандальный сюжет

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится в среду, 22 августа, начало в 21:45.