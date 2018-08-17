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Аякс – Динамо: матч может показать телеканал "Футбол 2"

13:17 58 Читати українською
Аякс – Динамо: матч может показать телеканал "Футбол 2"
Динамо пробилось у плей-офф ЛЧ / фото ФК Динамо

Стало известно, кто покажет матчи Динамо в Лиге чемпионов.

Официального заявления телеканалов Футбол 1 и Футбол 2 еще не было, но матч Аякс – Динамо появился в телепрограмме на официальном сайте телеканалов.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА пока не подписал соглашение о трансляции матчей еврокубков ни с одним украинским телеканалом.

Заметим, что матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия транслировал телеканал 2+2.

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Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится в среду, 22 августа, начало в 21:45.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
5
дн
:
8
час
:
4
мин
Динамо Киев
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Лига чемпионов Аякс - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Футбол 2 Футбол 1
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