Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла одного представителя, 8 место в рейтинге под угрозой

Завершился 3-й квалификационный раунд еврокубков. Украина пополнила свою копилку в рейтинге коэффициентов УЕФА несколькими очками, однако потеряла одну команду в Лиге Европы.

По итогам 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы Украина потеряла одного представителя в еврокубках – Мариуполь уступил Бордо и прекратил выступления в Лиге Европы.

В свою очередь Динамо и Заря продолжают борьбу в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно. В раунде плей-офф соперником киевлян станет амстердамский Аякс, а Заря померяется силами с РБ Лейпциг.

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Победа Динамо и ничья Зари принесли Украине 1,5 очка. Всего же в сезоне 2018/19 Украина набрала уже 1.600 баллов. Ближайший конкурент – Бельгия, у которой уже 2.100 и ни одной потери в текущем еврокубковом сезоне. Так же ни одной команды не потеряли представители первой шестерки рейтинга – Испания, Англия, Италия, Германия, Франция и Россия.

Последние были очень близки к этому, ведь Зенит в первой игре уступил Динамо Минск со счетом 0:4, однако в ответном матче выдал невероятный камбэк. Также стоит отметить полный провал польских клубов – наши западные соседи остались без представителей в еврокубках.

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Португалия, которая занимает 7 место в таблице коэффициентов, потеряла уже 2 команды – Брага и Риу Аве. К слову, 7, 8 и 9 позиции дают право на одинаковую квоту команд в еврокубках – 5 (из них 2 в Лиге чемпионов и 3 в Лиге Европы)

Напомним, донецкий Шахтер и полтавская Ворскла гарантированно сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА пока выглядит так:

1. Испания – 86.855 балла (7 из 7 команд осталось)

2. Англия – 65.534 (7/7)

3. Италия – 64.868 (7/7)

4. Германия – 59.427 (7/7)

5. Франция – 50.581 (6/6)

6. Россия – 44.966 (6/6)

7. Португалия – 38.732 (3/5)

8. Украина – 34.900 (4/5)

9. Бельгия – 34.200 (5/5)

10. Турция – 30.700 (4/5).