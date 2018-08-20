"Дай Боже, щоб Динамо відновилося перед Аяксом". Гол, гідний премії Пушкаша, або Хто виведе Львів на 3-тє місце

"Футбол 24" обговорює матчі 5-го туру УПЛ з Юрієм Віртом, екс-голкіпером Шахтаря та національної збірної України.

– Динамо і Шахтар здобули "сухі" перемоги. Який матч вам сподобався більше?

– Шахтар переміг, не докладаючи великих зусиль. Дуже легка, заслужена перемога "гірників". Упродовж всього матчу Львів створив тільки один момент, скориставшись помилкою гостей у захисті. Навіть якби Шахтар у тому епізоді пропустив, то забив би у відповідь стільки, скільки захотів. Багато розмов про Львів, бразильців – це все добре, але поки що якість цих легіонерів, м’яко кажучи, не того рівня. У таких матчах, як проти Динамо чи Шахтаря, коли потрібно проявити свою майстерність, ми її не бачимо. Львів продовжує падіння у турнірній таблиці.

Після Жилмара команду готували аж 5 тренерів – Борзенко, Мазяр, Гребенюк, Панфілов і Бакалов. Сподіваюся, зараз Бакалов візьме ситуацію у свої руки і таки виведе Львів на третє місце.

А от Динамо здобуло дуже важку перемогу. Посеред тижня вони провели виснажливий матч проти Славії, тим паче, грали проти Олександрії, лідера чемпіонату, який дуже злагоджено обороняється практично всім складом. Тож такий сценарій очікувався. Єдиний гол Динамо забило завдяки індивідуальній майстерності Циганкова.

– Кияни приберегли сили на Аякс?

– Я не думаю, що вони берегли сили на Аякс. Було помітно, що "динамівці" викладалися на 100 відсотків. Можливо, далася взнаки невелика втома. Дай Боже, щоб підопічним Хацкевича вдалося відновити сили до матчу в Амстердамі.

– Непереконливі матчі провели Зоря та Маріуполь. Далася взнаки участь у Лізі Європи?

– Якщо брати команду Бабича – то так, звичайно. Я вже неодноразово звертав увагу на те, що вони літають по 35 годин в один бік, і це не може не даватися взнаки. Що б там пан Санін не писав у Facebook, всі прекрасно знають, як вони літають. Тим не менше, Маріуполь непогано виглядав у матчі з Ворсклою. Це була нічийна гра, але супергол Кулача, а також автогол принесли успіх Полтаві.

Зоря минулого тижня створила міні-диво, пройшовши таку хорошу команду, як Брага. Проти Олімпіка їм не вистачило лише одного – забитого м'яча. Моменти у них були, могли забивати неодноразово – як тоді, наприклад, коли Пасіч вибив м’яч вже з порожніх воріт…

– Гол Кулача гідний номінуватися на Премію Пушкаша?

– Звичайно! Супергол! Справжня фантастика! Такі удари прикрашають не тільки український чемпіонат, а й будь-який інший. На жаль, у нас такі шедеври трапляються нечасто. Владислав виконав цей складний удар просто ідеально – у Худжамова не було жодних шансів.

– Карпати здійснили камбек проти Десни у дебютному матчі Мораіша – екс-помічника Моурінью. Чи інтригує вас це тренерське призначення?

– Ще зарано робити якісь висновки. Повинно пройти трохи часу, щоб ми зрозуміли, чи змінюється гра Карпат. Перші 60 хвилин матчу у Чернігові гра "зелено-білих" відповідала рахунку 2:0, господарі могли забивати третій гол – і знімати усі питання. Дуже вчасно красивим м’ячем відзначився Мірошниченко. Десна почала грати на відбій, щоб зберегти переможний рахунок, але Карпати проявили свій характер, забили вдруге і могли навіть вирвати перемогу.

За це можу похвалити львівських футболістів: якщо у попередніх 4 турах команда провалювала другий тайм, то зараз ситуація змінилася. Перший тайм – невиразний, зате другий тайм провели чудово. Сподіваюся, у наступних матчах Карпат вистачить на обидва тайми.

– Чи не перехвалили Десну? Команда Рябоконя стартувала непогано, проте в останніх трьох турах набрала лише 1 очко…

– Справді, є таке. У принципі, команда – хороша, зібрані непогані футболісти. Зараз, можливо, Десна трохи розгубила впевненість, позаяк не вдається перемогти. Результат психологічно тисне на них. Свідчення цього – матч із Карпатами, адже при рахунку 2:0 команда зобов’язана доводити справу до перемоги. На щастя, у Десни – досвідчений тренер, тож я не сумніваюся, що він знає, як вийти із цієї скрутної ситуації.

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