"Счет 0:1 стал следствием моей огромной ошибки, этого не должно было случиться. Мы смогли нажать и сравнять счет, но быстрый второй гол Шахтера морально нас подкосил. Очень, очень грустно. Если посмотреть на игру, то давили все 90 минут. Но сейчас уже нечего оправдываться.

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После 1:2 мы немного открылись, оставляли кучу пространства в обороне. Мы очень хотели выиграть игру, но сейчас многое идет против нас. Сейчас мы очень подвержены ошибкам, и нас жестоко наказывают. Начало сезона очень плохое. Впереди топовая игра против Борусии Дортмунд в выходные, где мы должны выложиться по полной.

Мы все взрослые люди и понимаем свои ошибки. Мы всей командой должны добиться перелома. Хотели сегодня показать реакцию, но не получилось, хотя играли неплохо. По сути, 4 пропущенных мяча – это 4 автогола", – заявил Гулачи в комментарии пресс-службе РБ Лейпциг.

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