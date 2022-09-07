"Рахунок 0:1 став наслідком моєї величезної помилки, цього не мало статися. Ми змогли натиснути і зрівняти рахунок, але швидкий другий гол Шахтаря морально нас підкосив. Дуже, дуже сумно. Якщо подивитися на гру, то ми тиснули всі 90 хвилин. Але зараз вже нема чого виправдовуватись.

РБ Лейпциг – Шахтар – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Після 1:2 ми трохи відкрилися, залишали купу простору в обороні. Ми дуже хотіли виграти гру, але зараз багато йде проти нас. Зараз ми дуже схильні до помилок, і нас жорстоко карають. Початок сезону дуже поганий. Попереду топова гра проти Борусії Дортмунд у вихідні, де ми повинні викластися на повну.

Ми всі дорослі люди і розуміємо свої помилки. Ми всією командою повинні досягти перелому. Хотіли сьогодні показати реакцію, але не вийшло, хоча грали непогано. По суті, 4 пропущені м'ячі – це 4 автоголи", – заявив Ґулачі у коментарі прес-службі РБ Лейпциг.

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