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"4 человека пришли сюда, а остальным – по**й": как Цыганков с фанатом обсудили вылет Динамо из Лиги чемпионов (18+)

16:08 694 Читати українською
"4 человека пришли сюда, а остальным – по**й": как Цыганков с фанатом обсудили вылет Динамо из Лиги чемпионов (18+)
Недетская беседа Цыганкова с фаном Динамо / Фото S. Yaroshevskiy

Болельщики Динамо остались крайне недовольны поведением игроков после матча с Брюгге (3:3) и высказали свои претензии капитану киевлян Виктору Цыганкову.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

Досадный вылет Динамо из квалификации Лиги чемпионов не оставил равнодушным ни одного болельщика киевлян. Однако, фанатов больше возмутил не уровень игры "бело-синих", а их поведение.

Динамо – Брюгге – 3:3 – видео голов и обзор матча

В сети появилось видео, на котором вингер Динамо Виктор Цыганков беседует с представителем фанатского сектора киевлян. Болельщик не подбирал слов, комментируя, что после игры только 4-ро игроков киевлян подошли к фанатам, среди них – Буяльский, Цыганков, Миколенко (фамилию 4-го игрока на видео плохо слышно).

Болельщик обвинил игроков, которые не подошли к фан-сектору в равнодушии к клубу.

"Заср*ли команду дальше некуда", или "Даже материться не хочется". Реакция соцсетей на вылет Динамо из Лиги чемпионов

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Брюгге Виктор Цыганков Виктор Цыганков Лига чемпионов футбольные фанаты Видеоновости
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