"4 человека пришли сюда, а остальным – по**й": как Цыганков с фанатом обсудили вылет Динамо из Лиги чемпионов (18+)

Болельщики Динамо остались крайне недовольны поведением игроков после матча с Брюгге (3:3) и высказали свои претензии капитану киевлян Виктору Цыганкову.

Досадный вылет Динамо из квалификации Лиги чемпионов не оставил равнодушным ни одного болельщика киевлян. Однако, фанатов больше возмутил не уровень игры "бело-синих", а их поведение.

Динамо – Брюгге – 3:3 – видео голов и обзор матча

В сети появилось видео, на котором вингер Динамо Виктор Цыганков беседует с представителем фанатского сектора киевлян. Болельщик не подбирал слов, комментируя, что после игры только 4-ро игроков киевлян подошли к фанатам, среди них – Буяльский, Цыганков, Миколенко (фамилию 4-го игрока на видео плохо слышно).

Болельщик обвинил игроков, которые не подошли к фан-сектору в равнодушии к клубу.

"Заср*ли команду дальше некуда", или "Даже материться не хочется". Реакция соцсетей на вылет Динамо из Лиги чемпионов

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика.