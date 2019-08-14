"4 людини прийшли сюди, а решті – по**й": як Циганков з фанатом обговорили виліт Динамо з Ліги чемпіонів (18+)

Вболівальники Динамо залишились вкрай незадоволені поведінкою гравців після матчу з Брюгге (3:3) і висловили свої претензії капітану киян Віктору Циганкову.

Прикрий виліт Динамо з кваліфікації Ліги чемпіонів не залишив байдужим жодного вболівальника киян. Проте, фанатів більше обурив не рівень гри "біло-синіх", а їхня поведінка.

Динамо – Брюгге – 3:3 – відео голів та огляд матчу

В мережі з'явилось відео, на якому вінгер Динамо Віктор Циганков розмовляє з представником фанатського сектору киян. Вболівальник не добирав слів, коментуючи, що після гри лише 4-ро гравців киян підійшли до фанатів, серед них – Буяльский, Циганков, Миколенко (прізвище 4-го гравця на відео погано чути).

Вболівальник звинуватив гравців, які не підійшли до фан-сектору в байдужості до клубу.

"Заср*ли команду далі нікуди", або "Навіть матюкатися не хочеться". Реакція соцмереж на виліт Динамо з Ліги чемпіонів

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика.