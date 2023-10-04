В поле зрения Nieuwsblad попали трое игроков Шахтера, которые могут больше всего угрожать Антверпену: Новатус Мироши, Кевин Келси и Тарас Степаненко.

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Так, издание вспоминает, что Мироши уже знаком с Антверпеном благодаря выступлениям за Зюлте-Варегем, с которым вылетел в прошлом сезоне из элиты бельгийского чемпионата. Вспомнили и о Марьяне Шведе, который тоже имеет опыт выступлений в Бельгии.

Кевин Келси стал автором единственного гола Шахтера в игре с Порту. Венесуэльца даже сравнили с такими экс-звездами "горняков", как Фред, Фернандиньо, Луис Адриано и Дуглас Коста, задавшись вопросом – сможет ли Келси стать в один ряд с ними.

Степаненко же выделили как одного из наиболее опытных игроков Шахтера (рассматривали также и Дмитрия Чигринского). Капитан "горняков" завоевал 23 трофея с командой. Не забыли и о его словах после матча Украины с Англией: "Наши солдаты воюют на поле боя, поэтому нам (футболистам – прим.) приходится воевать на стадионе. Это наш долг как граждан Украины. После той ничьей с Англией я получил много сообщений от армейцев".

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