До поля зору Nieuwsblad потрапили троє гравців Шахтаря, які можуть найбільше загрожувати Антверпену: Новатус Міроші, Кевін Келсі та Тарас Степаненко.

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Так, видання пригадує, що Міроші вже знайомий з Антверпеном завдяки виступам за Зюлте-Варегем, з яким вилетів минулого сезону з еліти бельгійського чемпіонату. Згадали і про Мар'яна Шведа, який теж має досвід виступів у Бельгії.

Кевін Келсі став автором єдиного гола Шахтаря у грі з Порту. Венесуельця навіть порівняли з такими екс-зірками "гірників", як Фред, Фернандінью, Луїс Адріано та Дуглас Коста, задавшись питанням – чи зможе Келсі стати в один ряд з ними.

Степаненка ж виокремили як одного з найбільш досвідчених гравців Шахтаря (розглядали також і Дмитра Чигринського). Капітан "гірників" завоював 23 трофеї з командою. Не забули і про його слова після матчу України з Англією: "Наші солдати воюють на полі бою, тому нам (футболістам – прим.) доводиться воювати на стадіоні. Це наш обов’язок як громадян України. Після тієї нічиєї з Англією я отримав багато повідомлень від армійців".

Шахтар не схожий на себе – що відбувається з чемпіоном?