Это был не день Манчестер Сити. Гол Родри в ворота хозяев поля не был засчитан, Серхио Гомес заработал удаление, а Рияд Марез не смог реализовать пенальти. Все эпизоды уместились в первый тайм! Что касается пенальти, это уже 24-й нереализованный "приговор" Сити под руководством Пепа Гвардиолы, начиная с сезона 2016/17.

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Казалось, что команда Гвардиоли понапрасну надела свою историческую красно-черную форму. Сити выглядел в ней непривычно, и так же непривычно допускал элементарные ошибки. Или же всё дело в решении Гвардиолы оставить Эрлинга Холланда в запасе? Норвежец так и провел весь матч на скамейке...