Це був не день Манчестер Сіті. Гол Родрі у ворота господарів поля не був зарахований, Серхіо Гомес заробив вилучення, а Ріяд Марез не зміг реалізувати пенальті. Усі епізоди помістилися у перший тайм! Щодо пенальті, то це вже 24-й нереалізований "вирок" Сіті під керівництвом Пепа Гвардіоли, починаючи з сезону 2016/17.

Борусія Д та Севілья вивели Ман Сіті у плей-офф ЛЧ, арбітр підписав Мілану вирок проти Челсі, мирова ПСЖ і Бенфіки

Здавалося, що команда Гвардіоли даремно одягла свою історичну червоно-чорну форму. Сіті виглядав у ній незвично, і так само незвично припускався елементарних помилок. Або ж справа у рішенні Гвардіоли залишити Ерлінга Холанда у запасі? Норвежець так і провів увесь матч на лавці для запасних...

Щоправда, цей результат не завадив Ман Сіті достроково вийти з групи.