100-й гол Рашфорда с привкусом рекорда Оуэна в видеообзоре матча Англия – Румыния
6 июня 23:21 - Читати українською
Англия в товарищеском поединке минимально одолела Румынию. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
Главным героем встречи стал Маркус Рашфорд, которому Гарет Саутгейт доверил капитанскую повязку. Форвард стал самым молодым капитаном сборной Англии со времен 22-летнего Майкла Оуэна.
Англия лишь благодаря пенальти обыграла Румынию, звезда Динамо не смог обыграть Шотландию, Холанд и Ко уступили Греции
В конце концов, именно Рашфорд забил единственный гол в отчетной встрече, реализовав пенальти. Теперь у нападающего Манчестер Юнайтед ровно сотня забитых мячей в профессиональной карьере. Интересно, что в своем первом "капитанском" матче Оуэн также забивал Парагваяю с пенальти, который сам же реализовал.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter