Англия в товарищеском поединке минимально одолела Румынию. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Главным героем встречи стал Маркус Рашфорд, которому Гарет Саутгейт доверил капитанскую повязку. Форвард стал самым молодым капитаном сборной Англии со времен 22-летнего Майкла Оуэна.

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В конце концов, именно Рашфорд забил единственный гол в отчетной встрече, реализовав пенальти. Теперь у нападающего Манчестер Юнайтед ровно сотня забитых мячей в профессиональной карьере. Интересно, что в своем первом "капитанском" матче Оуэн также забивал Парагваяю с пенальти, который сам же реализовал.