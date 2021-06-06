Товарищеские матчи.

Англия – Румыния – 1:0

Гол: Рашфорд, 68, (пен.)

Нереализованный пенальти: Хендерсон, 78 (Англия)

Дания – Босния и Герцеговина – 2:0

Голы: Брейтуэйт, 18, Корнелиус, 74

Люксембург – Шотландия – 0:1

Гол: Че Адамс, 27

Удаление: Селимович, 35 (Люксембург)

Норвегия – Греция – 1:2

Голы: Страндберг, 64 – Масурас, 13, Андруцос, 21

Англия дожала румын в домашнем поединке. Первая половина запомнилась выбеганием полуобнаженного болельщика, контратаками Румынии и ударами Кэлверта-Льюина и Санчо в перекладину. После перерыва румыны начали постепенно сдавать.

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Забить с игры англичанам не удалось, но Грилиш на 68 минуте заработал пенальти, который уверенно реализовал пенальти. Через 10 минут Хендерсон также с 11-метровой отметки мог удвоить преимущество, но не переиграл голкипера и в итоге "три льва" отпраздновали вторую подряд минимальную победу.

Дания уверенно обыграла Боснию и Герцеговину. В первом тайме открыл счет нападающий Барселоны Брейтвейт, а Корнелиус после перерыва установил точку во встрече. В другом поединке игрового дня Шотландия пожаловала в гости в Люксембург, в составе которого выступает динамовец Жерсон Родригес. Вингер не помог своей сборной, записав в свой пассив желтую карточку еще до перерыва. А единственным голом отметился звезда Саутгемптона Че Адамс на 27-й минуте.

Греция на выезде удержала победу над Норвегией, в составе которой вышли такие звезды как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор. Счет открыл Масурас, который переиграл голкипера после передачи Пелкаса. Чуть позже Андруцос среагировал на отскок и удвоил преимущество. Страндберг после перерыва отыграл один мяч с помощью Эдегора, но греки удержали победу.

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