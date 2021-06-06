Англия лишь благодаря пенальти обыграла Румынию, звезда Динамо не смог обыграть Шотландию, Холанд и Ко уступили Греции
Состоялись очередные товарищеские встречи с будущими участниками Евро-2020. Читайте отчет встреч на Футбол 24.
Товарищеские матчи.
Англия – Румыния – 1:0
Гол: Рашфорд, 68, (пен.)
Нереализованный пенальти: Хендерсон, 78 (Англия)
Дания – Босния и Герцеговина – 2:0
Голы: Брейтуэйт, 18, Корнелиус, 74
Люксембург – Шотландия – 0:1
Гол: Че Адамс, 27
Удаление: Селимович, 35 (Люксембург)
Норвегия – Греция – 1:2
Голы: Страндберг, 64 – Масурас, 13, Андруцос, 21
Англия дожала румын в домашнем поединке. Первая половина запомнилась выбеганием полуобнаженного болельщика, контратаками Румынии и ударами Кэлверта-Льюина и Санчо в перекладину. После перерыва румыны начали постепенно сдавать.
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Забить с игры англичанам не удалось, но Грилиш на 68 минуте заработал пенальти, который уверенно реализовал пенальти. Через 10 минут Хендерсон также с 11-метровой отметки мог удвоить преимущество, но не переиграл голкипера и в итоге "три льва" отпраздновали вторую подряд минимальную победу.
Дания уверенно обыграла Боснию и Герцеговину. В первом тайме открыл счет нападающий Барселоны Брейтвейт, а Корнелиус после перерыва установил точку во встрече. В другом поединке игрового дня Шотландия пожаловала в гости в Люксембург, в составе которого выступает динамовец Жерсон Родригес. Вингер не помог своей сборной, записав в свой пассив желтую карточку еще до перерыва. А единственным голом отметился звезда Саутгемптона Че Адамс на 27-й минуте.
Греция на выезде удержала победу над Норвегией, в составе которой вышли такие звезды как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор. Счет открыл Масурас, который переиграл голкипера после передачи Пелкаса. Чуть позже Андруцос среагировал на отскок и удвоил преимущество. Страндберг после перерыва отыграл один мяч с помощью Эдегора, но греки удержали победу.
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