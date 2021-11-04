Президенту Реала Флорентіно Пересу після домашньої перемоги над Шахтарем (2:1) у Лізі чемпіонів довелось вислуховувати як прохання, так і критику.

Вже після поєдинку 4-го туру ЛЧ автомобіль 74-річного менеджера зупинили обурені прихильники мадридців, повідомляє El Chiringuito.

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Від Флорентіно Переса частина фанатів вимагала остаточно оформити підписання Кіліана Мбаппе. Водночас решта були незадоволені грою Реала проти Шахтаря, незважаючи на перемогу, та викрикували образливі фрази на адресу гравців. Перес на це не реагував.

Нагадаємо, "Королівський клуб" вже давно пов'язують із Мбаппе. Мадридці хотіли підписати француза влітку, але понад 160 млн не переконали ПСЖ. Очікується, що Мбаппе переїде в Мадрид наприкінці сезону на правах вільного агента.

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