Президенту Реала Флорентино Пересу после домашней победы над Шахтером (2:1) в Лиге чемпионов пришлось выслушивать как просьби, так и критику.

Уже после поединка 4-го тура ЛЧ автомобиль 74-летнего менеджера остановили возмущенные поклонники мадридцев, сообщает El Chiringuito.

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От Флорентино Переса часть фанатов потребовала окончательно оформить подписание Килиана Мбаппе. В то же время, остальные были недовольны игрой Реала против Шахтера, несмотря на победу, и выкрикивали оскорбительные фразы в адрес игроков. Перес на это не реагировал.

Напомним, "Королевский клуб" уже давно связывают с Мбаппе. Мадридцы хотели подписать француза летом, но 160 млн не убедили ПСЖ. Ожидается, что Мбаппе переедет в Мадрид в конце сезона на правах свободного агента.

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