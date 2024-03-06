Роскошный гол Мбаппе, который разорвал сетку ворот, в видеообзоре матча Реал Сосьедад – ПСЖ – 1:2
09:49 - Читати українською
ПСЖ снова обыграл Реал Сосьедад в 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Килиан Мбаппе 15’
Килиан Мбаппе 56’
15’ Килиан Мбаппе
56’ Килиан Мбаппе
Парижане приехали в Испанию, имея преимущество в два мяча после домашней победы. Реал Сосьедад даже на своем поле не сумел создать больших проблем сопернику. Снова поражение.
ПСЖ вышел в четвертьфинал ЛЧ, снова переиграв Сосьедад – Мбаппе оформил дубль, порвал сетку и повторил рекорд Месси
Героем вечера, безусловно, стал Килиан Мбаппе, который оформил дубль. Отдельно остановимся на первом голе. Форвард ПСЖ расшатал сразу двух соперников и пробил под дальнюю штангу. Удар получился настолько мощным, что не выдержало крепление сетки к каркасу ворот.
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