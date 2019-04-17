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Роналду вперше з 2010 року не зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів

00:28 13 Читать на русском
Роналду вперше з 2010 року не зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Ювентус за сумою двох матчів поступився Аяксу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та вилетів з розіграшу турніру.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк
67’ Маттейс Де Лігт

Португальський нападник Кріштіану Роналду вперше за 9 років не зіграє у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Mister Chip. Востаннє подібне траплялося у сезоні 2009/10 тоді Роналду в складі Реала за сумою двох матчів не зміг пройти Ліон у 1/8 фіналу ЛЧ.

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Зазначимо, що перший поєдинок між Аяксом та Ювентусом зіграли внічию 1:1, а матч-відповідь у Турині завершився перемогою амстердамців з рахуноком 2:1.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Ювентус - Аякс
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