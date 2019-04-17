Роналду вперше з 2010 року не зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів

Ювентус за сумою двох матчів поступився Аяксу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та вилетів з розіграшу турніру.

Португальський нападник Кріштіану Роналду вперше за 9 років не зіграє у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Mister Chip. Востаннє подібне траплялося у сезоні 2009/10 тоді Роналду в складі Реала за сумою двох матчів не зміг пройти Ліон у 1/8 фіналу ЛЧ.

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Зазначимо, що перший поєдинок між Аяксом та Ювентусом зіграли внічию 1:1, а матч-відповідь у Турині завершився перемогою амстердамців з рахуноком 2:1.

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