Аякс встановив рекорд Ліги чемпіонів – Динамо причетне до історичного досягнення

Аякс обіграв Ювентус за сумою двох поєдинків та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Аякс – перша команда в історії Ліги чемпіонів, яка вийшла у півфінал турніру та грала при цьому усі три кваліфікаційних раунди, повідомляє Opta.

Аякс у блискучому стилі переміг Ювентус та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Зазначимо, у другому кваліфікаційному раунді цьогорічної Ліги чемпіонів амстердамці за сумою двох матчів пройшли австрійський Штурм, згодом виявилися сильнішими за бельгійський Стандард і у плей-офф раунді кваліфікації перемогли київське Динамо. Перший матч з киянами завершився перемогою Аякса 3:1, а зустріч у Києві зіграли внічию 0:0.

Нагадаємо, Аякс за сумою двох матчів пройшов Ювентус та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем.