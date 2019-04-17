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Аякс встановив рекорд Ліги чемпіонів – Динамо причетне до історичного досягнення

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Аякс встановив рекорд Ліги чемпіонів – Динамо причетне до історичного досягнення
Аякс вийшов у півфінал Ліги чемпіонів / ФК Аякс

Аякс обіграв Ювентус за сумою двох поєдинків та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк
67’ Маттейс Де Лігт

Аякс – перша команда в історії Ліги чемпіонів, яка вийшла у півфінал турніру та грала при цьому усі три кваліфікаційних раунди, повідомляє Opta.

Аякс у блискучому стилі переміг Ювентус та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Зазначимо, у другому кваліфікаційному раунді цьогорічної Ліги чемпіонів амстердамці за сумою двох матчів пройшли австрійський Штурм, згодом виявилися сильнішими за бельгійський Стандард і у плей-офф раунді кваліфікації перемогли київське Динамо. Перший матч з киянами завершився перемогою Аякса 3:1, а зустріч у Києві зіграли внічию 0:0.

Нагадаємо, Аякс за сумою двох матчів пройшов Ювентус та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем.

Теги
Ліга чемпіонів Ювентус - Аякс Динамо Динамо Аякс Аякс
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