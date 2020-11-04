Колишній захисник Ювентуса Паскуале Бруно (67 матчів за туринців з 1987 по 1990 роки) розкритикував Кріштіану Роналду за відсутність поваги до свого нинішнього місця роботи.

Головна зірка туринців нібито легковажно поставився до адаптації на Апеннінах.

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"Роналду – невіглас. Він в Італії вже два роки, але ще не навчився розмовляти нашою мовою. Він постійно говорить іспанською, щоб щось пояснити. Роналду не поважає ні своїх партнерів, ні нас, італійців", – наводить слова Бруно Calciomercato з посиланням на інтерв'ю Тікі Така.

Нагадаємо, влітку 2018-го Ювентус заплатив Реалу за Роналду понад 100 млн євро. Разом з туринцями форвард двічі став чемпіоном Італії та володарем Суперкубку країни.

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