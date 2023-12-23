Чемпіони Італії офіційно підтвердили підписання нового контракту з головною зіркою до 2026 року.

Реал розглядає трансфер форварда за 130 мільйонів – це не Мбаппе чи Холанд

Осімхен проводить четвертий сезон за Наполі після переходу з Лілля за 75 млн євро (досі найдорожче придбання в історії клубу). У минулій кампанії 24-річний нігерієць став найкращим бомбардиром Серії А – 26 голів та 5 асистів у 32 матчах.

Додамо, що на Осімхена полювали інші топ клуби, серед яких виділяли Реал та Челсі. За неофіційною інформацією, у новому контракті нападника Наполі буде клаусула на 130 млн євро.

Victor & Napoli together until 2026 pic.twitter.com/Gs0WVckkBw — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 23, 2023

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