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Рома пожертвує 100 тисяч євро сім'ї ірландського фаната Ліверпуля, який перебуває в комі

20:43 153 Читать на русском
Рома пожертвує 100 тисяч євро сім'ї ірландського фаната Ліверпуля, який перебуває в комі
Футболка в підтримку родини Шона Кокса / ФК Рома

Рома зробить добрий жест і пожертвує родині Шона Кокса, який перебуває в комі після того, як його важко побили фанати "вовків" перед першим півфінальним матчем Ліги чемпіонів 2017/18, 100 тисяч євро.

Рома на своєму офіційному сайті повідомила про те, що пожертвує 100 тисяч євро родині загиблого фаната Ліверпуля Шона Кокса. Нагадаємо, ірландець потрапив у сутичку з римськими ультрас перед першим матчем 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/2018 і знаходиться в комі внаслідок важких тілесних пошкоджень.

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"Те, що сталось із Шоном Коксом, не повинно статись із жодним відвідувачем стадіону. Наші думки сьогодні, якими вони стали одного дня, з Шоном, Мартіною (дружина вболівальника – прим. Футбол 24) та всією родиною. Сподіваємось, що Шон відновиться як це тільки можливо", – сказав президент Роми Джеймс Палотта.

"Ми дуже вдячні сьогоднішньому пожертвуванню Роми та містера Палотти, і більше за надання важливої допомоги на наступні роки, в яких Шон боротиметься", – сказала дружина вболівальника Мартіна.

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Ліга чемпіонів1/2 фіналу, перші матчіЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Рома: Вівторок 24 квітня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
5 : 2
Рома
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Ліверпуль - Рома Ліверпуль Ліверпуль Рома Рома Ліга чемпіонів футбольні фанати
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