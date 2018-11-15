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Рома пожертвует 100 тысяч евро семье ирландского фаната Ливерпуля, находящегося в коме

20:44 31 Читати українською
Рома пожертвует 100 тысяч евро семье ирландского фаната Ливерпуля, находящегося в коме
Футболка в поддержку семьи Шона Кокса / ФК Рома

Рома сделает добрый жест и пожертвует семье Шона Кокса, который находится в коме после того, как его тяжело избили фанаты "волков" перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов 2017/18, 100 тысяч евро.

Рома на своем официальном сайте сообщила о том, что пожертвует 100 тысяч евро семье погибшего фаната Ливерпуля Шона Кокса. Напомним, ирландец попал в схватку с римскими ультрас перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2017/2018 и находится в коме в результате тяжелых телесных повреждений.

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"То, что случилось с Шоном Коксом, не должно произойти ни с одним посетителем стадиона. Наши мысли сегодня, какими они стали однажды, с Шоном, Мартиной (жена болельщика – прим. Футбол 24) и всей семьей. Надеемся, что Шон восстановится как это только возможно", – сказал президент Ромы Джеймс Палотта.

"Мы очень благодарны сегодняшнему пожертвованию Ромы и мистера Палотты, и больше за предоставление важной помощи на последующие годы, в которых Шон будет бороться", – сказала жена болельщика Мартина.

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Лига чемпионов1/2 финала, первые матчиЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Рома: Вторник 24 апреля 2018

Ливерпуль
Матч окончен
5 : 2
Рома
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Ливерпуль - Рома Ливерпуль Ливерпуль Рома Рома Лига чемпионов футбольные фанаты
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