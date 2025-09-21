Рома перемогла Лаціо (1:0) у четвертому турі Серії А. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Джан П'єро Гасперіні вирішив знову залишити Артема Довбика на лаві запасних. Українець взяв участь лише у двох зустрічах, а на грі з Торіно був глядачем, оскільки тренер Роми так і не випустив нападника на поле.

Гасперіні виніс вердикт Довбику та ще двом вигнанцям Роми: "Усім доведеться краще виступати"

"Вовки" з перших хвилин активно пресингували Лаціо. Команди багато часу проводили в боротьбі, внаслідок якої отримав травму Деле-Башіру. Його замінив Белах'ян. Здавалося, команда Саррі діяла більш агресивно. Нуну Таварес пробив з лінії штрафного, але м'яч полетів далеко від стійки. Потім Дзакканьї змусив вступити в гру Свілара, Романьйолі пробив вище над поперечиною, а Ровелла класно пройшов по флангу, скориставшися провалом оборони Роми, щоправда, його простріл не знайшов адресата.

"Вовки" натомість свій найкращий момент реалізували. Суле віддав на Лоренцо Пеллегріні, а той потужним ударом влучив у лівий кут воріт Проведеля. Це четвертий гол екс-капітана Роми у ворота "орлів".

4+11 - Lorenzo #Pellegrini has scored more goals against Lazio (4) than against any other side in Serie A. In addition, he is the only player to have scored in each of the last 11 Serie A seasons (since 2015/16). Symbol.#LazioRoma #DerbyDellaCapitale pic.twitter.com/pKYqTaB7Sr — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 21, 2025

По перерві Лаціо мав фантастичний момент, щоб зрівняти рахунок. Катальді покотив на хід Булая Діа, який протягнув м'яч до штрафного майданчика, але не зміг реалізувати вихід віч-на-віч з воротарем. Діа торік забивав у ворота Динамо в Лізі Європи.

Гасперіні випустив Довбика на 66 хвилині. Вперше українець вступив повноцінно в гру, коли виніс м'яч головою біля свого штрафного майданчика. Лаціо все шукав підходи до воріт Роми, але невдало, а удари проходили повз ворота. Щодо Артема, то він нічого не міг придумати в атаці, коли м'яч опинявся у нього, оскільки Хіла діяв бездоганно. На 78 хвилині захисник "орлів" втретє обіграв Довбика, не дозволивши йому просунутися далі.

Для Лаціо все погіршилося на чотири хвилини до кінця основного часу. Белах'ян побачив перед собою червону картку за грубий фол. Попри чисельну перевагу, "вовки" дозволили супернику створювати моменти. На останніх секундах Катальді прекрасно забив, м'яч влучив у стійку.

У підсумку Рома перемогла вперше з 2016 року у гостьовому дербі з Лаціо.

Асист Маліновського не врятував Дженоа від поразки в Болоньї, Ювентус вперше втратив очки, Мілан розбив Удінезе