Рома – Реал: Де Росси и Пасторе пропустят матч

Полузащитники итальянской Ромы Даниэле Де Росси и Хавьер Пасторе не помогут "волкам" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Ведущие хавбеки римлян не сыграют со "сливочными". Они не попали в заявку Ромы на матч, обнародованную в официальном твиттере клуба.

Реал та Баварія знову зганьбились, Гвардіола знущається над командою Ярмоленка: головні підсумки євровікенду

Де Росси продолжает испытывать дискомфорт из-за травмы колена, которую получил еще в октябре. В то же время аргентинец Пасторе не успел оправиться от повреждения икроножной мышцы, полученного 3 недели назад.

Отметим, что матч Рома – Реал состоится во вторник, 27 ноября. Начало поединка в 22:00.