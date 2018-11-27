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Рома – Реал: Де Росси и Пасторе пропустят матч

07:30 4 Читати українською
Рома – Реал: Де Росси и Пасторе пропустят матч
Даниэле Де Росси / Reuters

Полузащитники итальянской Ромы Даниэле Де Росси и Хавьер Пасторе не помогут "волкам" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Ведущие хавбеки римлян не сыграют со "сливочными". Они не попали в заявку Ромы на матч, обнародованную в официальном твиттере клуба.

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Де Росси продолжает испытывать дискомфорт из-за травмы колена, которую получил еще в октябре. В то же время аргентинец Пасторе не успел оправиться от повреждения икроножной мышцы, полученного 3 недели назад.

Отметим, что матч Рома – Реал состоится во вторник, 27 ноября. Начало поединка в 22:00.

Лига чемпионов5 турОлимпико (Рим)

Рома - Реал Мадрид: Вторник 27 ноября 2018

Рома
до матча
18
час
:
47
мин
Реал Мадрид
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Хавьер Пасторе Хавьер Пасторе Даниэле Де Росси Даниэле Де Росси Рома Рома Лига чемпионов Рома - Реал Мадрид
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