Рома – Реал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Рома в рідних стінах поступилась Реалу в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 5 тур, група G

Рома – Реал – 0:2

Голи: Бейл, 47, Лукас, 59

У поєдинку групи G Рома у Римі приймала Реал. У першому таймі команди голів не забили попри чудові нагоди Шика і Ундера, які мали прекрасні нагоди для взяття воріт Куртуа.

Шахтар дотиснув Хоффенхайм у божевільному матчі Ліги чемпіонів і зберіг чудові шанси на плей-офф

На початку другої 45 хвилинки Реал вийшов вперед зусиллями Бейла, який скористався невпевненими діями голкіпера римлян та непорозумінням у оборонних рядах Роми та результативно пробив по воротах Ольсена.

На 59-й хвилині це принесло свої плоди. Лукас відгукнувся на простріл Марсело та влучно пробив по воротах господарів. У "бланкос" було ще декілька прекрасних нагод, щоб забити гол, але вони їх змарнували. Натомість римляни майже нічого гострого біля воріт Куртуа у другому таймі не створили. В підсумку 2:0 впевнена перемога Реала.

Після цієї перемоги Реал набрав 12 пунктів та очолює квартет G, у активі Роми 9 очок та друге місце у групі. Обидві команди вже забезпечили собі путівку в плей-офф Ліги чемпіонів.