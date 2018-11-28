Рома – Реал – 0:2 – видео голов и обзор матча

Рома в родных стенах уступила Реалу в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 5 тур, группа G

Рома – Реал – 0:2

Голы: Бейл, 47, Лукас, 59

В поединке группы G Рома в Риме принимала Реал. В первом тайме команды голов не забили несмотря на прекрасные возможности Шика и Ундера, которые имели прекрасные возможности для взятия ворот Куртуа.

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В начале второй 45 минутки Реал вышел вперед усилиями Бейла, который воспользовался неуверенными действиями голкипера римлян и недоразумением в оборонительных рядах Ромы и результативно пробил по воротам Ольсена.

На 59-й минуте это принесло свои плоды. Лукас откликнулся на прострел Марсело и точно пробил по воротам хозяев. В "бланкос" было еще несколько прекрасных возможностей, чтобы забить гол, но они их потеряли. Зато римляне почти ничего острого у ворот Куртуа во втором тайме не создали. В итоге 2:0 уверенная победа Реала.

После этой победы Реал набрал 12 пунктов и возглавляет квартет G, в активе Ромы 9 очков и второе место в группе. Обе команды уже обеспечили себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.