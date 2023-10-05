Error not found - Football 24

4 4 Вибачте, не вдалось знайти дану сторінку, можливо її було перейменовано або видалено. Перейти на головну

Весь матч грали за тією ж системою. Не було проблем зі ставленням моїх гравців. Поведінка була оптимальною. Я задоволений тим, що зробили гравці, за винятком останніх тридцяти метрів. Вони робили те, що я від них очікував.

Історична ганьба Луїса Енріке у відеоогляді матчу Ньюкасл – ПСЖ – 4:1

Я ніколи не розмовляю з гравцями відразу після матчів. Ви знаєте, чому ? Тому що емоції ще надто присутні. Я вважаю за краще почекати, поки заспокоюся. За результат відповідаю в першу чергу я. Перший і останній відповідальний.

Ми провели два матчі, ми другі. Група цікава. Я вітаю Ньюкасл, який, звичайно, заслужив свою перемогу, але повторюю, результат трохи несправедливий і не відображає різниці між двома командами. Нам потрібно покращити певні речі в майбутньому", – цитує наставника парижан L'equipe.

Нагадаємо, що Ньюкасл з чотирма балами очолює групу F, а ПСЖ перебуває на другій сходинці з трьома очками. В наступному раунді Ліги чемпіонів парижани зіграють проти Мілана.

Барселона удержала победу над Порту, но потеряла очередную звезду на Шахтер