Ретро дня: рівно 10 років тому Динамо розгромило Спартак у Києві та вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів

27 серпня 2008 року Динамо у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського повторно розгромило Спартак у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сьогодні виповнилось 10 років з дня перемоги Динамо над Спартаком у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів 2008/09. Після розгрому у Москві з рахунком 4:1 підопічні Сьоміна з таким же рахунком переграли Спартак і у Києві.

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М'ячі за "біло-синіх" забивали Олександр Алієв, Ісмаель Бангура та Артем Мілевський (двічі). Загальний рахунок 8:2 дозволив Динамо пройти у груповий раунд Ліги чемпіонів, де кияни посіли третє місце в групі з лондонським Арсеналом, Порту і Фенербахче.

В тому ж сезоні підопічні Юрія Сьоміна дійшли до півфіналу Кубку УЄФА, де драматично програли майбутньому переможцю турніру Шахтарю.