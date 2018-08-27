toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ретро дня: рівно 10 років тому Динамо розгромило Спартак у Києві та вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів

13:07 308 Читать на русском
Ретро дня: рівно 10 років тому Динамо розгромило Спартак у Києві та вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів
Динамо знищило Спартак у Києві

27 серпня 2008 року Динамо у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського повторно розгромило Спартак у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сьогодні виповнилось 10 років з дня перемоги Динамо над Спартаком у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів 2008/09. Після розгрому у Москві з рахунком 4:1 підопічні Сьоміна з таким же рахунком переграли Спартак і у Києві.

25 найпам'ятніших матчів в історії футболу незалежної України

М'ячі за "біло-синіх" забивали Олександр Алієв, Ісмаель Бангура та Артем Мілевський (двічі). Загальний рахунок 8:2 дозволив Динамо пройти у груповий раунд Ліги чемпіонів, де кияни посіли третє місце в групі з лондонським Арсеналом, Порту і Фенербахче.

В тому ж сезоні підопічні Юрія Сьоміна дійшли до півфіналу Кубку УЄФА, де драматично програли майбутньому переможцю турніру Шахтарю.

Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Відеоновини Ретро Спартак Москва Спартак Москва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
6
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук